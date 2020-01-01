Токеномика Ethy AI (ETHY) Откройте для себя ключевую информацию о Ethy AI (ETHY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethy AI (ETHY) Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Официальный сайт: https://ethyai.app/ Купить ETHY сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethy AI (ETHY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethy AI (ETHY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 757,40K $ 757,40K $ 757,40K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 910,00M $ 910,00M $ 910,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 832,31K $ 832,31K $ 832,31K Исторический максимум: $ 0,00118287 $ 0,00118287 $ 0,00118287 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00083231 $ 0,00083231 $ 0,00083231 Узнайте больше о цене Ethy AI (ETHY)

Токеномика Ethy AI (ETHY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethy AI (ETHY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHY, изучите текущую цену ETHY!

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