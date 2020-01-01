Токеномика ETHPad (ETHPAD) Откройте для себя ключевую информацию о ETHPad (ETHPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETHPad (ETHPAD) The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. Официальный сайт: https://Ethpad.network Купить ETHPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен ETHPad (ETHPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHPad (ETHPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,41K $ 130,41K $ 130,41K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 137,00M $ 137,00M $ 137,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 951,90K $ 951,90K $ 951,90K Исторический максимум: $ 0,194687 $ 0,194687 $ 0,194687 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0009519 $ 0,0009519 $ 0,0009519 Узнайте больше о цене ETHPad (ETHPAD)

Токеномика ETHPad (ETHPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETHPad (ETHPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHPAD, изучите текущую цену ETHPAD!

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