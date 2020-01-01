Токеномика Ethernity Cloud (ECLD) Откройте для себя ключевую информацию о Ethernity Cloud (ECLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethernity Cloud (ECLD) Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Официальный сайт: https://ethernity.cloud/ Купить ECLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethernity Cloud (ECLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethernity Cloud (ECLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 551,05K $ 551,05K $ 551,05K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 517,93M $ 517,93M $ 517,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,07643 $ 0,07643 $ 0,07643 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00106395 $ 0,00106395 $ 0,00106395 Узнайте больше о цене Ethernity Cloud (ECLD)

Токеномика Ethernity Cloud (ECLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethernity Cloud (ECLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECLD, изучите текущую цену ECLD!

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