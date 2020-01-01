Токеномика Etherisc DIP (DIP) Откройте для себя ключевую информацию о Etherisc DIP (DIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Etherisc DIP (DIP) Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Официальный сайт: https://etherisc.com/ Whitepaper: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf Купить DIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Etherisc DIP (DIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etherisc DIP (DIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 383,45M $ 383,45M $ 383,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,11M $ 6,11M $ 6,11M Исторический максимум: $ 0,460205 $ 0,460205 $ 0,460205 Исторический минимум: $ 0,00226715 $ 0,00226715 $ 0,00226715 Текущая цена: $ 0,00610984 $ 0,00610984 $ 0,00610984 Узнайте больше о цене Etherisc DIP (DIP)

Токеномика Etherisc DIP (DIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etherisc DIP (DIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIP, изучите текущую цену DIP!

Прогноз цены DIP Хотите узнать, куда может двигаться DIP? Наша страница прогноза цены DIP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DIP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!