Токеномика ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Токеномика ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Откройте для себя ключевую информацию о ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

$EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride.

$EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit.

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL!
  • Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Официальный сайт:
https://www.ethereumbull.com/

Токеномика и анализ цен ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Исторический максимум:
$ 0,00338426
$ 0,00338426$ 0,00338426
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011175
$ 0,00011175$ 0,00011175

Токеномика ETHEREUM IS GOOD (EBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ETHEREUM IS GOOD (EBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EBULL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EBULL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EBULL, изучите текущую цену EBULL!

Прогноз цены EBULL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.