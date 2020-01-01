Токеномика ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Откройте для себя ключевую информацию о ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETHEREUM IS GOOD (EBULL) $EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL!

Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Официальный сайт: https://www.ethereumbull.com/ Купить EBULL сейчас!

Токеномика и анализ цен ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 0,00338426 $ 0,00338426 $ 0,00338426 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011175 $ 0,00011175 $ 0,00011175 Узнайте больше о цене ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Токеномика ETHEREUM IS GOOD (EBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETHEREUM IS GOOD (EBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EBULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EBULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EBULL, изучите текущую цену EBULL!

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