Токеномика Ethereans (OS)

Токеномика Ethereans (OS)

Откройте для себя ключевую информацию о Ethereans (OS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ethereans (OS)

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator.

This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Официальный сайт:
https://ethereans.app/

Токеномика и анализ цен Ethereans (OS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethereans (OS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 98,98K
$ 98,98K$ 98,98K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 856,01K
$ 856,01K$ 856,01K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 115,63K
$ 115,63K$ 115,63K
Исторический максимум:
$ 74,06
$ 74,06$ 74,06
Исторический минимум:
$ 0,088904
$ 0,088904$ 0,088904
Текущая цена:
$ 0,115634
$ 0,115634$ 0,115634

Токеномика Ethereans (OS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ethereans (OS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OS, изучите текущую цену OS!

Прогноз цены OS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.