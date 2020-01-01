Токеномика Ethereans (OS) Откройте для себя ключевую информацию о Ethereans (OS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethereans (OS) The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Официальный сайт: https://ethereans.app/ Купить OS сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethereans (OS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethereans (OS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,98K $ 98,98K $ 98,98K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 856,01K $ 856,01K $ 856,01K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,63K $ 115,63K $ 115,63K Исторический максимум: $ 74,06 $ 74,06 $ 74,06 Исторический минимум: $ 0,088904 $ 0,088904 $ 0,088904 Текущая цена: $ 0,115634 $ 0,115634 $ 0,115634 Узнайте больше о цене Ethereans (OS)

Токеномика Ethereans (OS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethereans (OS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OS, изучите текущую цену OS!

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