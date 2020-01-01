Токеномика ErgOne (ERGONE) Откройте для себя ключевую информацию о ErgOne (ERGONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ErgOne (ERGONE) ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Официальный сайт: https://ergone.io/ Whitepaper: https://ergone.io/manifesto Купить ERGONE сейчас!

Токеномика и анализ цен ErgOne (ERGONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ErgOne (ERGONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Общее предложение: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Оборотное предложение: $ 931.14K $ 931.14K $ 931.14K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39.82K $ 39.82K $ 39.82K Исторический максимум: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 Исторический минимум: $ 0.03683335 $ 0.03683335 $ 0.03683335 Текущая цена: $ 0.03981978 $ 0.03981978 $ 0.03981978 Узнайте больше о цене ErgOne (ERGONE)

Токеномика ErgOne (ERGONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ErgOne (ERGONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ERGONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ERGONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERGONE, изучите текущую цену ERGONE!

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