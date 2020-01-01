Токеномика ENKI Protocol (ENKI) Откройте для себя ключевую информацию о ENKI Protocol (ENKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ENKI Protocol (ENKI) ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Официальный сайт: https://enkixyz.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view Купить ENKI сейчас!

Токеномика и анализ цен ENKI Protocol (ENKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ENKI Protocol (ENKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 214,52K $ 214,52K $ 214,52K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 150,00K $ 150,00K $ 150,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,30M $ 14,30M $ 14,30M Исторический максимум: $ 18,38 $ 18,38 $ 18,38 Исторический минимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Текущая цена: $ 1,43 $ 1,43 $ 1,43 Узнайте больше о цене ENKI Protocol (ENKI)

Токеномика ENKI Protocol (ENKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ENKI Protocol (ENKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENKI, изучите текущую цену ENKI!

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