Токеномика Elons Gamertag (RANDOM9) Откройте для себя ключевую информацию о Elons Gamertag (RANDOM9), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elons Gamertag (RANDOM9) RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Официальный сайт: https://random9eth.com/ Купить RANDOM9 сейчас!

Токеномика и анализ цен Elons Gamertag (RANDOM9) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elons Gamertag (RANDOM9), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28.27K $ 28.27K $ 28.27K Общее предложение: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Оборотное предложение: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28.27K $ 28.27K $ 28.27K Исторический максимум: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Elons Gamertag (RANDOM9)

Токеномика Elons Gamertag (RANDOM9): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elons Gamertag (RANDOM9) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RANDOM9, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RANDOM9. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RANDOM9, изучите текущую цену RANDOM9!

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