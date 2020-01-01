Токеномика Element 280 (ELMNT) Откройте для себя ключевую информацию о Element 280 (ELMNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Element 280 (ELMNT) Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Официальный сайт: https://element280.win/ Whitepaper: https://docs.helios-hlx.win/element280 Купить ELMNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Element 280 (ELMNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Element 280 (ELMNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 174,31K $ 174,31K $ 174,31K Общее предложение: $ 3,09T $ 3,09T $ 3,09T Оборотное предложение: $ 3,09T $ 3,09T $ 3,09T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 174,18K $ 174,18K $ 174,18K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Element 280 (ELMNT)

Токеномика Element 280 (ELMNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Element 280 (ELMNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELMNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELMNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELMNT, изучите текущую цену ELMNT!

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