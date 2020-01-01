Токеномика El Dorito (DORITO)

Токеномика El Dorito (DORITO)

Откройте для себя ключевую информацию о El Dorito (DORITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о El Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

Официальный сайт:
https://eldorito.club/
Whitepaper:
https://goldpaper.eldorito.club/

Токеномика и анализ цен El Dorito (DORITO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене El Dorito (DORITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M
Общее предложение:
$ 33,33M
$ 33,33M$ 33,33M
Оборотное предложение:
$ 33,33M
$ 33,33M$ 33,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M
Исторический максимум:
$ 0,210234
$ 0,210234$ 0,210234
Исторический минимум:
$ 0,01779741
$ 0,01779741$ 0,01779741
Текущая цена:
$ 0,04761839
$ 0,04761839$ 0,04761839

Токеномика El Dorito (DORITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики El Dorito (DORITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DORITO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DORITO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORITO, изучите текущую цену DORITO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.