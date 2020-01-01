Токеномика El Dorito (DORITO) Откройте для себя ключевую информацию о El Dorito (DORITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о El Dorito (DORITO) El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Официальный сайт: https://eldorito.club/ Whitepaper: https://goldpaper.eldorito.club/ Купить DORITO сейчас!

Токеномика и анализ цен El Dorito (DORITO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене El Dorito (DORITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 33,33M $ 33,33M $ 33,33M Оборотное предложение: $ 33,33M $ 33,33M $ 33,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Исторический максимум: $ 0,210234 $ 0,210234 $ 0,210234 Исторический минимум: $ 0,01779741 $ 0,01779741 $ 0,01779741 Текущая цена: $ 0,04761839 $ 0,04761839 $ 0,04761839 Узнайте больше о цене El Dorito (DORITO)

Токеномика El Dorito (DORITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики El Dorito (DORITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DORITO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DORITO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORITO, изучите текущую цену DORITO!

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