Токеномика Edwin (EDWIN)

Токеномика Edwin (EDWIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Edwin (EDWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Edwin (EDWIN)

Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.

Официальный сайт:
https://edwin.finance/
Whitepaper:
https://docs.edwin.finance/

Токеномика и анализ цен Edwin (EDWIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edwin (EDWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,87M
$ 2,87M$ 2,87M
Общее предложение:
$ 999,96M
$ 999,96M$ 999,96M
Оборотное предложение:
$ 976,73M
$ 976,73M$ 976,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,94M
$ 2,94M$ 2,94M
Исторический максимум:
$ 0,01372497
$ 0,01372497$ 0,01372497
Исторический минимум:
$ 0,00217375
$ 0,00217375$ 0,00217375
Текущая цена:
$ 0,00294278
$ 0,00294278$ 0,00294278

Токеномика Edwin (EDWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Edwin (EDWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDWIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDWIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDWIN, изучите текущую цену EDWIN!

Прогноз цены EDWIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.