Токеномика Edwin (EDWIN) Откройте для себя ключевую информацию о Edwin (EDWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Edwin (EDWIN) Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi. Официальный сайт: https://edwin.finance/ Whitepaper: https://docs.edwin.finance/ Купить EDWIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Edwin (EDWIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edwin (EDWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 976,73M $ 976,73M $ 976,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 0,01372497 $ 0,01372497 $ 0,01372497 Исторический минимум: $ 0,00217375 $ 0,00217375 $ 0,00217375 Текущая цена: $ 0,00294278 $ 0,00294278 $ 0,00294278 Узнайте больше о цене Edwin (EDWIN)

Токеномика Edwin (EDWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Edwin (EDWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDWIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDWIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDWIN, изучите текущую цену EDWIN!

Прогноз цены EDWIN Хотите узнать, куда может двигаться EDWIN? Наша страница прогноза цены EDWIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EDWIN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!