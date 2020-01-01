Токеномика Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Откройте для себя ключевую информацию о Edgevana Staked SOL (EDGESOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Edgevana Staked SOL (EDGESOL) edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Официальный сайт: https://stake.edgevana.com/ Купить EDGESOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edgevana Staked SOL (EDGESOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Общее предложение: $ 655,60K $ 655,60K $ 655,60K Оборотное предложение: $ 19,68K $ 19,68K $ 19,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Исторический максимум: $ 324,07 $ 324,07 $ 324,07 Исторический минимум: $ 118,29 $ 118,29 $ 118,29 Текущая цена: $ 190,27 $ 190,27 $ 190,27 Узнайте больше о цене Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Токеномика Edgevana Staked SOL (EDGESOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Edgevana Staked SOL (EDGESOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDGESOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDGESOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDGESOL, изучите текущую цену EDGESOL!

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