Токеномика ECO AI (ECO)

Токеномика ECO AI (ECO)

Откройте для себя ключевую информацию о ECO AI (ECO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ECO AI (ECO)

EcoAI: On a Mission to save the World.

EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other:

  1. AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist).
  2. AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability.
  3. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X.
  4. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM.

EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱

Официальный сайт:
https://eco-ai.vip/

Токеномика и анализ цен ECO AI (ECO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECO AI (ECO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,10K
$ 14,10K$ 14,10K
Общее предложение:
$ 984,77M
$ 984,77M$ 984,77M
Оборотное предложение:
$ 984,77M
$ 984,77M$ 984,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,10K
$ 14,10K$ 14,10K
Исторический максимум:
$ 0,00189182
$ 0,00189182$ 0,00189182
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ECO AI (ECO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ECO AI (ECO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ECO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ECO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECO, изучите текущую цену ECO!

Прогноз цены ECO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.