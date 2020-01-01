Токеномика ECO AI (ECO) Откройте для себя ключевую информацию о ECO AI (ECO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ECO AI (ECO) EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Официальный сайт: https://eco-ai.vip/ Купить ECO сейчас!

Токеномика и анализ цен ECO AI (ECO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECO AI (ECO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,10K $ 14,10K $ 14,10K Общее предложение: $ 984,77M $ 984,77M $ 984,77M Оборотное предложение: $ 984,77M $ 984,77M $ 984,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,10K $ 14,10K $ 14,10K Исторический максимум: $ 0,00189182 $ 0,00189182 $ 0,00189182 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ECO AI (ECO)

Токеномика ECO AI (ECO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ECO AI (ECO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECO, изучите текущую цену ECO!

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