Токеномика Echelon Prime (PRIME) Откройте для себя ключевую информацию о Echelon Prime (PRIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Echelon Prime (PRIME) PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Официальный сайт: https://echelon.io/ Whitepaper: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/ Купить PRIME сейчас!

Токеномика и анализ цен Echelon Prime (PRIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Echelon Prime (PRIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 153,44M $ 153,44M $ 153,44M Общее предложение: $ 111,11M $ 111,11M $ 111,11M Оборотное предложение: $ 62,93M $ 62,93M $ 62,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 270,92M $ 270,92M $ 270,92M Исторический максимум: $ 28,0 $ 28,0 $ 28,0 Исторический минимум: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Текущая цена: $ 2,44 $ 2,44 $ 2,44 Узнайте больше о цене Echelon Prime (PRIME)

Токеномика Echelon Prime (PRIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Echelon Prime (PRIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIME, изучите текущую цену PRIME!

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