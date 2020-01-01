Токеномика ebUSD Stablecoin (EBUSD) Откройте для себя ключевую информацию о ebUSD Stablecoin (EBUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Официальный сайт: https://ebisu.money/ Купить EBUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен ebUSD Stablecoin (EBUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ebUSD Stablecoin (EBUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 186,83K $ 186,83K $ 186,83K Общее предложение: $ 187,81K $ 187,81K $ 187,81K Оборотное предложение: $ 187,80K $ 187,80K $ 187,80K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 186,84K $ 186,84K $ 186,84K Исторический максимум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Исторический минимум: $ 0,993614 $ 0,993614 $ 0,993614 Текущая цена: $ 0,994866 $ 0,994866 $ 0,994866 Узнайте больше о цене ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Токеномика ebUSD Stablecoin (EBUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ebUSD Stablecoin (EBUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EBUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EBUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EBUSD, изучите текущую цену EBUSD!

Прогноз цены EBUSD Хотите узнать, куда может двигаться EBUSD? Наша страница прогноза цены EBUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EBUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!