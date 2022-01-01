Токеномика EarthByt (EBYT) Откройте для себя ключевую информацию о EarthByt (EBYT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EarthByt (EBYT) A climate friendly deflationary token on the Binance Smart chain. Rewarding tokenomics for holders, liquidity, emissions reductions, and global soil restoration. Capped supply with burn, anti-whale wallet limit and innovative carbon fee. Community voting on charity awards. Официальный сайт: https://earthbyt.io/ Whitepaper: https://earthbyt.io/wp-content/uploads/2022/01/EARTHBYTWHITE.pdf Купить EBYT сейчас!

Токеномика и анализ цен EarthByt (EBYT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EarthByt (EBYT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 166,75K $ 166,75K $ 166,75K Общее предложение: $ 98,04T $ 98,04T $ 98,04T Оборотное предложение: $ 89,19T $ 89,19T $ 89,19T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 183,30K $ 183,30K $ 183,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене EarthByt (EBYT)

Токеномика EarthByt (EBYT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EarthByt (EBYT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EBYT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EBYT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EBYT, изучите текущую цену EBYT!

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