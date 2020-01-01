Токеномика EarnBet (EBET) Откройте для себя ключевую информацию о EarnBet (EBET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен EarnBet (EBET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EarnBet (EBET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Общее предложение: $ 7,22B $ 7,22B $ 7,22B Оборотное предложение: $ 4,60B $ 4,60B $ 4,60B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M Исторический максимум: $ 0,00242073 $ 0,00242073 $ 0,00242073 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00044546 $ 0,00044546 $ 0,00044546 Узнайте больше о цене EarnBet (EBET)

Токеномика EarnBet (EBET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EarnBet (EBET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EBET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EBET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EBET, изучите текущую цену EBET!

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