Токеномика Eafin (EAFIN) Откройте для себя ключевую информацию о Eafin (EAFIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eafin (EAFIN) Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Официальный сайт: https://eafin.tech/ Whitepaper: https://eafin.tech/litepaper Купить EAFIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Eafin (EAFIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eafin (EAFIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,87M $ 14,87M $ 14,87M Общее предложение: $ 1,62B $ 1,62B $ 1,62B Оборотное предложение: $ 218,03M $ 218,03M $ 218,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,35M $ 110,35M $ 110,35M Исторический максимум: $ 0,410177 $ 0,410177 $ 0,410177 Исторический минимум: $ 0,068196 $ 0,068196 $ 0,068196 Текущая цена: $ 0,068198 $ 0,068198 $ 0,068198 Узнайте больше о цене Eafin (EAFIN)

Токеномика Eafin (EAFIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eafin (EAFIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EAFIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EAFIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAFIN, изучите текущую цену EAFIN!

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