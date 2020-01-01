Токеномика Eafin (EAFIN)

Токеномика Eafin (EAFIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Eafin (EAFIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

Официальный сайт:
https://eafin.tech/
Whitepaper:
https://eafin.tech/litepaper

Токеномика и анализ цен Eafin (EAFIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eafin (EAFIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,87M
$ 14,87M$ 14,87M
Общее предложение:
$ 1,62B
$ 1,62B$ 1,62B
Оборотное предложение:
$ 218,03M
$ 218,03M$ 218,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 110,35M
$ 110,35M$ 110,35M
Исторический максимум:
$ 0,410177
$ 0,410177$ 0,410177
Исторический минимум:
$ 0,068196
$ 0,068196$ 0,068196
Текущая цена:
$ 0,068198
$ 0,068198$ 0,068198

Токеномика Eafin (EAFIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eafin (EAFIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EAFIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EAFIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAFIN, изучите текущую цену EAFIN!

Прогноз цены EAFIN

Хотите узнать, куда может двигаться EAFIN? Наша страница прогноза цены EAFIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.