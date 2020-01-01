Токеномика E4C (E4C)

Токеномика E4C (E4C)

Откройте для себя ключевую информацию о E4C (E4C), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о E4C (E4C)

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.

Highlights:

E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

Официальный сайт:
https://www.ambrus.studio/
Whitepaper:
https://whitepaper.ambrus.studio/

Токеномика и анализ цен E4C (E4C)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене E4C (E4C), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 459.95K
$ 459.95K$ 459.95K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 108.71M
$ 108.71M$ 108.71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M
Исторический максимум:
$ 0.137584
$ 0.137584$ 0.137584
Исторический минимум:
$ 0.00347053
$ 0.00347053$ 0.00347053
Текущая цена:
$ 0.00422647
$ 0.00422647$ 0.00422647

Токеномика E4C (E4C): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики E4C (E4C) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов E4C, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов E4C.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E4C, изучите текущую цену E4C!

Прогноз цены E4C

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.