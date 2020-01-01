Токеномика E4C (E4C) Откройте для себя ключевую информацию о E4C (E4C), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о E4C (E4C) E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Официальный сайт: https://www.ambrus.studio/ Whitepaper: https://whitepaper.ambrus.studio/ Купить E4C сейчас!

Токеномика и анализ цен E4C (E4C) Изучите ключевые данные о токеномике и цене E4C (E4C), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 459.95K $ 459.95K $ 459.95K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 108.71M $ 108.71M $ 108.71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Исторический максимум: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Исторический минимум: $ 0.00347053 $ 0.00347053 $ 0.00347053 Текущая цена: $ 0.00422647 $ 0.00422647 $ 0.00422647 Узнайте больше о цене E4C (E4C)

Токеномика E4C (E4C): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики E4C (E4C) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов E4C, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов E4C. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E4C, изучите текущую цену E4C!

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