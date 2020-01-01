Токеномика Dynamic Crypto Index (DCI) Откройте для себя ключевую информацию о Dynamic Crypto Index (DCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dynamic Crypto Index (DCI) DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Официальный сайт: https://dcindex.io/ Whitepaper: https://dcindex.io/whitepaper Купить DCI сейчас!

Токеномика и анализ цен Dynamic Crypto Index (DCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dynamic Crypto Index (DCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Общее предложение: $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 Оборотное предложение: $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 18 373,68 $ 18 373,68 $ 18 373,68 Исторический минимум: $ 7 178,43 $ 7 178,43 $ 7 178,43 Текущая цена: $ 9 232,71 $ 9 232,71 $ 9 232,71 Узнайте больше о цене Dynamic Crypto Index (DCI)

Токеномика Dynamic Crypto Index (DCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dynamic Crypto Index (DCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCI, изучите текущую цену DCI!

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