Токеномика Dynamic Crypto Index (DCI)

Токеномика Dynamic Crypto Index (DCI)

Откройте для себя ключевую информацию о Dynamic Crypto Index (DCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

Официальный сайт:
https://dcindex.io/
Whitepaper:
https://dcindex.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен Dynamic Crypto Index (DCI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dynamic Crypto Index (DCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M
Общее предложение:
$ 150,00
$ 150,00$ 150,00
Оборотное предложение:
$ 150,00
$ 150,00$ 150,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M
Исторический максимум:
$ 18 373,68
$ 18 373,68$ 18 373,68
Исторический минимум:
$ 7 178,43
$ 7 178,43$ 7 178,43
Текущая цена:
$ 9 232,71
$ 9 232,71$ 9 232,71

Токеномика Dynamic Crypto Index (DCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dynamic Crypto Index (DCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCI, изучите текущую цену DCI!

Прогноз цены DCI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.