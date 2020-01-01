Токеномика Drop Staked ATOM (DATOM)

Токеномика Drop Staked ATOM (DATOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Drop Staked ATOM (DATOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Drop Staked ATOM (DATOM)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Официальный сайт:
https://www.drop.money/

Токеномика и анализ цен Drop Staked ATOM (DATOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drop Staked ATOM (DATOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,18M
$ 8,18M$ 8,18M
Общее предложение:
$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M
Оборотное предложение:
$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,18M
$ 8,18M$ 8,18M
Исторический максимум:
$ 11,0
$ 11,0$ 11,0
Исторический минимум:
$ 0,438175
$ 0,438175$ 0,438175
Текущая цена:
$ 4,69
$ 4,69$ 4,69

Токеномика Drop Staked ATOM (DATOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Drop Staked ATOM (DATOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DATOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DATOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DATOM, изучите текущую цену DATOM!

Прогноз цены DATOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.