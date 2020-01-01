Токеномика Drop Staked ATOM (DATOM) Откройте для себя ключевую информацию о Drop Staked ATOM (DATOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Официальный сайт: https://www.drop.money/ Купить DATOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Drop Staked ATOM (DATOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drop Staked ATOM (DATOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,18M $ 8,18M $ 8,18M Общее предложение: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Оборотное предложение: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,18M $ 8,18M $ 8,18M Исторический максимум: $ 11,0 $ 11,0 $ 11,0 Исторический минимум: $ 0,438175 $ 0,438175 $ 0,438175 Текущая цена: $ 4,69 $ 4,69 $ 4,69 Узнайте больше о цене Drop Staked ATOM (DATOM)

Токеномика Drop Staked ATOM (DATOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Drop Staked ATOM (DATOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DATOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DATOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DATOM, изучите текущую цену DATOM!

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