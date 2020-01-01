Токеномика DRAGONZ (DRAGONZ)

Токеномика DRAGONZ (DRAGONZ)

Откройте для себя ключевую информацию о DRAGONZ (DRAGONZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

Официальный сайт:
https://www.dragonz.land/
Whitepaper:
https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper

Токеномика и анализ цен DRAGONZ (DRAGONZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DRAGONZ (DRAGONZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,16M
$ 5,16M$ 5,16M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,82M
$ 25,82M$ 25,82M
Исторический максимум:
$ 0,02952924
$ 0,02952924$ 0,02952924
Исторический минимум:
$ 0,01231304
$ 0,01231304$ 0,01231304
Текущая цена:
$ 0,02581757
$ 0,02581757$ 0,02581757

Токеномика DRAGONZ (DRAGONZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DRAGONZ (DRAGONZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DRAGONZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGONZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGONZ, изучите текущую цену DRAGONZ!

Прогноз цены DRAGONZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.