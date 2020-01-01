Токеномика DRAGONZ (DRAGONZ) Откройте для себя ключевую информацию о DRAGONZ (DRAGONZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Официальный сайт: https://www.dragonz.land/ Whitepaper: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Купить DRAGONZ сейчас!

Токеномика и анализ цен DRAGONZ (DRAGONZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DRAGONZ (DRAGONZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,16M $ 5,16M $ 5,16M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,82M $ 25,82M $ 25,82M Исторический максимум: $ 0,02952924 $ 0,02952924 $ 0,02952924 Исторический минимум: $ 0,01231304 $ 0,01231304 $ 0,01231304 Текущая цена: $ 0,02581757 $ 0,02581757 $ 0,02581757 Узнайте больше о цене DRAGONZ (DRAGONZ)

Токеномика DRAGONZ (DRAGONZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DRAGONZ (DRAGONZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRAGONZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGONZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGONZ, изучите текущую цену DRAGONZ!

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