Токеномика Draggy CTO (DRAGGY) Откройте для себя ключевую информацию о Draggy CTO (DRAGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Draggy CTO (DRAGGY) Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community! Официальный сайт: https://draggy.co/ Купить DRAGGY сейчас!

Токеномика и анализ цен Draggy CTO (DRAGGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Draggy CTO (DRAGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 452,21K $ 452,21K $ 452,21K Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 452,21K $ 452,21K $ 452,21K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Draggy CTO (DRAGGY)

Токеномика Draggy CTO (DRAGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Draggy CTO (DRAGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRAGGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGGY, изучите текущую цену DRAGGY!

Прогноз цены DRAGGY Хотите узнать, куда может двигаться DRAGGY? Наша страница прогноза цены DRAGGY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DRAGGY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!