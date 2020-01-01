Токеномика Draggy CTO (DRAGGY)
Информация о Draggy CTO (DRAGGY)
Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book.
Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands.
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Токеномика и анализ цен Draggy CTO (DRAGGY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Draggy CTO (DRAGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Draggy CTO (DRAGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Draggy CTO (DRAGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DRAGGY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGGY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGGY, изучите текущую цену DRAGGY!
Прогноз цены DRAGGY
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.