Токеномика Draggy CTO (DRAGGY)

Токеномика Draggy CTO (DRAGGY)

Откройте для себя ключевую информацию о Draggy CTO (DRAGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Draggy CTO (DRAGGY)

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book.

Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands.

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Официальный сайт:
https://draggy.co/

Токеномика и анализ цен Draggy CTO (DRAGGY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Draggy CTO (DRAGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 452,21K
$ 452,21K$ 452,21K
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 452,21K
$ 452,21K$ 452,21K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Draggy CTO (DRAGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Draggy CTO (DRAGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DRAGGY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGGY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGGY, изучите текущую цену DRAGGY!

Прогноз цены DRAGGY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.