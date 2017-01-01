Токеномика DPRating (RATING) Откройте для себя ключевую информацию о DPRating (RATING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DPRating (RATING) DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Официальный сайт: http://token.dprating.com/ Купить RATING сейчас!

Токеномика и анализ цен DPRating (RATING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DPRating (RATING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 356,74K $ 356,74K $ 356,74K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,40B $ 4,40B $ 4,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 810,69K $ 810,69K $ 810,69K Исторический максимум: $ 0,01921056 $ 0,01921056 $ 0,01921056 Исторический минимум: $ -0,002511307912531869 $ -0,002511307912531869 $ -0,002511307912531869 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DPRating (RATING)

Токеномика DPRating (RATING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DPRating (RATING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RATING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RATING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RATING, изучите текущую цену RATING!

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