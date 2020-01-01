Токеномика Doug the Duck (DOUG) Откройте для себя ключевую информацию о Doug the Duck (DOUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doug the Duck (DOUG) Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Официальный сайт: https://dougtheduck.com/ Купить DOUG сейчас!

Токеномика и анализ цен Doug the Duck (DOUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doug the Duck (DOUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 171,30K $ 171,30K $ 171,30K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 171,30K $ 171,30K $ 171,30K Исторический максимум: $ 0,00551302 $ 0,00551302 $ 0,00551302 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017071 $ 0,00017071 $ 0,00017071 Узнайте больше о цене Doug the Duck (DOUG)

Токеномика Doug the Duck (DOUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doug the Duck (DOUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOUG, изучите текущую цену DOUG!

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