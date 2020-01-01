Токеномика DOS Network (DOS) Откройте для себя ключевую информацию о DOS Network (DOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOS Network (DOS) DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Официальный сайт: https://dos.network/ Whitepaper: https://docsend.com/view/ak3rdft Купить DOS сейчас!

Токеномика и анализ цен DOS Network (DOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOS Network (DOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,41K $ 33,41K $ 33,41K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 132,04M $ 132,04M $ 132,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 253,06K $ 253,06K $ 253,06K Исторический максимум: $ 0,388179 $ 0,388179 $ 0,388179 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025306 $ 0,00025306 $ 0,00025306 Узнайте больше о цене DOS Network (DOS)

Токеномика DOS Network (DOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOS Network (DOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOS, изучите текущую цену DOS!

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