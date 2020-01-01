Токеномика Dope World Paper (PAPER)

Токеномика Dope World Paper (PAPER)

Откройте для себя ключевую информацию о Dope World Paper (PAPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dope World Paper (PAPER)

A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety.

Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse.

Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4

Официальный сайт:
https://dopeworld.gg

Токеномика и анализ цен Dope World Paper (PAPER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dope World Paper (PAPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 561,07K
$ 561,07K$ 561,07K
Общее предложение:
$ 1,41B
$ 1,41B$ 1,41B
Оборотное предложение:
$ 907,73M
$ 907,73M$ 907,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 873,62K
$ 873,62K$ 873,62K
Исторический максимум:
$ 0,057268
$ 0,057268$ 0,057268
Исторический минимум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Текущая цена:
$ 0,00061811
$ 0,00061811$ 0,00061811

Токеномика Dope World Paper (PAPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dope World Paper (PAPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAPER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAPER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPER, изучите текущую цену PAPER!

Прогноз цены PAPER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.