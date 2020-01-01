Токеномика Dope World Paper (PAPER) Откройте для себя ключевую информацию о Dope World Paper (PAPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dope World Paper (PAPER) A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Официальный сайт: https://dopeworld.gg Купить PAPER сейчас!

Токеномика и анализ цен Dope World Paper (PAPER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dope World Paper (PAPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 561,07K $ 561,07K $ 561,07K Общее предложение: $ 1,41B $ 1,41B $ 1,41B Оборотное предложение: $ 907,73M $ 907,73M $ 907,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 873,62K $ 873,62K $ 873,62K Исторический максимум: $ 0,057268 $ 0,057268 $ 0,057268 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,00061811 $ 0,00061811 $ 0,00061811 Узнайте больше о цене Dope World Paper (PAPER)

Токеномика Dope World Paper (PAPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dope World Paper (PAPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPER, изучите текущую цену PAPER!

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