Токеномика DOODiPALS (DOODI) Откройте для себя ключевую информацию о DOODiPALS (DOODI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOODiPALS (DOODI) Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Официальный сайт: https://www.doodipals.com/ Купить DOODI сейчас!

Токеномика и анализ цен DOODiPALS (DOODI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOODiPALS (DOODI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Исторический максимум: $ 0.00736414 $ 0.00736414 $ 0.00736414 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00174876 $ 0.00174876 $ 0.00174876 Узнайте больше о цене DOODiPALS (DOODI)

Токеномика DOODiPALS (DOODI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOODiPALS (DOODI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOODI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOODI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOODI, изучите текущую цену DOODI!

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