Токеномика DOM (DOM) Откройте для себя ключевую информацию о DOM (DOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOM (DOM) The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Официальный сайт: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Whitepaper: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Купить DOM сейчас!

Токеномика и анализ цен DOM (DOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOM (DOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 131,37K $ 131,37K $ 131,37K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,37K $ 131,37K $ 131,37K Исторический максимум: $ 0,00183158 $ 0,00183158 $ 0,00183158 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013137 $ 0,00013137 $ 0,00013137 Узнайте больше о цене DOM (DOM)

Токеномика DOM (DOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOM (DOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOM, изучите текущую цену DOM!

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