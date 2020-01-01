Токеномика Doggo Inu (DOGGO) Откройте для себя ключевую информацию о Doggo Inu (DOGGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doggo Inu (DOGGO) Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities. Официальный сайт: https://firstdoggoeth.community Купить DOGGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Doggo Inu (DOGGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doggo Inu (DOGGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,76K $ 78,76K $ 78,76K Общее предложение: $ 499,92T $ 499,92T $ 499,92T Оборотное предложение: $ 499,92T $ 499,92T $ 499,92T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,76K $ 78,76K $ 78,76K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Doggo Inu (DOGGO)

Токеномика Doggo Inu (DOGGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doggo Inu (DOGGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGGO, изучите текущую цену DOGGO!

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