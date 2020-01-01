Токеномика Doggo Inu (DOGGO)

Токеномика Doggo Inu (DOGGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Doggo Inu (DOGGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Doggo Inu (DOGGO)

Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities.

Официальный сайт:
https://firstdoggoeth.community

Токеномика и анализ цен Doggo Inu (DOGGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doggo Inu (DOGGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 78,76K
$ 78,76K$ 78,76K
Общее предложение:
$ 499,92T
$ 499,92T$ 499,92T
Оборотное предложение:
$ 499,92T
$ 499,92T$ 499,92T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,76K
$ 78,76K$ 78,76K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Doggo Inu (DOGGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Doggo Inu (DOGGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGGO, изучите текущую цену DOGGO!

Прогноз цены DOGGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.