Токеномика DogeGF (DOGEGF) Откройте для себя ключевую информацию о DogeGF (DOGEGF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DogeGF (DOGEGF) DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. Официальный сайт: https://www.dogegf.com Купить DOGEGF сейчас!

Токеномика и анализ цен DogeGF (DOGEGF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogeGF (DOGEGF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Общее предложение: $ 32 579,81T $ 32 579,81T $ 32 579,81T Оборотное предложение: $ 27 540,48T $ 27 540,48T $ 27 540,48T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DogeGF (DOGEGF)

Токеномика DogeGF (DOGEGF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DogeGF (DOGEGF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGEGF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGEGF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGEGF, изучите текущую цену DOGEGF!

Прогноз цены DOGEGF Хотите узнать, куда может двигаться DOGEGF? Наша страница прогноза цены DOGEGF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DOGEGF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!