Токеномика DogeFather (THE DOGEFATHER) Откройте для себя ключевую информацию о DogeFather (THE DOGEFATHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. Официальный сайт: https://thedogefathercto.xyz Купить THE DOGEFATHER сейчас!

Токеномика и анализ цен DogeFather (THE DOGEFATHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogeFather (THE DOGEFATHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 422,08K $ 422,08K $ 422,08K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 422,08K $ 422,08K $ 422,08K Исторический максимум: $ 0,00764183 $ 0,00764183 $ 0,00764183 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00042212 $ 0,00042212 $ 0,00042212 Узнайте больше о цене DogeFather (THE DOGEFATHER)

Токеномика DogeFather (THE DOGEFATHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DogeFather (THE DOGEFATHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THE DOGEFATHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THE DOGEFATHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THE DOGEFATHER, изучите текущую цену THE DOGEFATHER!

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