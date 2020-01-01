Токеномика Dogcoin (DCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Dogcoin (DCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dogcoin (DCOIN) Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits. Официальный сайт: https://dogcoin.pet/ Купить DCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dogcoin (DCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogcoin (DCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 116,82K $ 116,82K $ 116,82K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,82K $ 116,82K $ 116,82K Исторический максимум: $ 0,01101006 $ 0,01101006 $ 0,01101006 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011694 $ 0,00011694 $ 0,00011694 Узнайте больше о цене Dogcoin (DCOIN)

Токеномика Dogcoin (DCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dogcoin (DCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCOIN, изучите текущую цену DCOIN!

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