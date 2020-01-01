Токеномика DOGAI (DOGAI) Откройте для себя ключевую информацию о DOGAI (DOGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGAI (DOGAI) DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes. Официальный сайт: https://dogai.gdn/ Купить DOGAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGAI (DOGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGAI (DOGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 890,85K $ 890,85K $ 890,85K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 890,85K $ 890,85K $ 890,85K Исторический максимум: $ 0,010174 $ 0,010174 $ 0,010174 Исторический минимум: $ 0,00011777 $ 0,00011777 $ 0,00011777 Текущая цена: $ 0,0008857 $ 0,0008857 $ 0,0008857 Узнайте больше о цене DOGAI (DOGAI)

Токеномика DOGAI (DOGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGAI (DOGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGAI, изучите текущую цену DOGAI!

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