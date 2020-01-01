Токеномика Divergence Protocol (DIVER) Откройте для себя ключевую информацию о Divergence Protocol (DIVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Divergence Protocol (DIVER) Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Официальный сайт: https://www.divergence-protocol.com/ Купить DIVER сейчас!

Токеномика и анализ цен Divergence Protocol (DIVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Divergence Protocol (DIVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,65M $ 4,65M $ 4,65M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 660,00M $ 660,00M $ 660,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,05M $ 7,05M $ 7,05M Исторический максимум: $ 0,454064 $ 0,454064 $ 0,454064 Исторический минимум: $ 0,00490827 $ 0,00490827 $ 0,00490827 Текущая цена: $ 0,00705826 $ 0,00705826 $ 0,00705826 Узнайте больше о цене Divergence Protocol (DIVER)

Токеномика Divergence Protocol (DIVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Divergence Protocol (DIVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIVER, изучите текущую цену DIVER!

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