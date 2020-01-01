Токеномика Districts (DSTRX) Откройте для себя ключевую информацию о Districts (DSTRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Districts (DSTRX) Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Официальный сайт: https://districts.xyz/ Whitepaper: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Купить DSTRX сейчас!

Токеномика и анализ цен Districts (DSTRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Districts (DSTRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Общее предложение: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M Оборотное предложение: $ 123,05M $ 123,05M $ 123,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,01M $ 5,01M $ 5,01M Исторический максимум: $ 0,064592 $ 0,064592 $ 0,064592 Исторический минимум: $ 0,02729575 $ 0,02729575 $ 0,02729575 Текущая цена: $ 0,04002641 $ 0,04002641 $ 0,04002641 Узнайте больше о цене Districts (DSTRX)

Токеномика Districts (DSTRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Districts (DSTRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSTRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSTRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSTRX, изучите текущую цену DSTRX!

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