Токеномика Distracted Dudes (DUDE) Откройте для себя ключевую информацию о Distracted Dudes (DUDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Distracted Dudes (DUDE) $DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20 Официальный сайт: https://www.distracteddudes.xyz/ Whitepaper: https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf Купить DUDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Distracted Dudes (DUDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Distracted Dudes (DUDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,78K $ 34,78K $ 34,78K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,78K $ 34,78K $ 34,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Distracted Dudes (DUDE)

Токеномика Distracted Dudes (DUDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Distracted Dudes (DUDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUDE, изучите текущую цену DUDE!

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