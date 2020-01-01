Токеномика Distracted Dudes (DUDE)

Токеномика Distracted Dudes (DUDE)

Откройте для себя ключевую информацию о Distracted Dudes (DUDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Distracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

Официальный сайт:
https://www.distracteddudes.xyz/
Whitepaper:
https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf

Токеномика и анализ цен Distracted Dudes (DUDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Distracted Dudes (DUDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,78K
$ 34,78K$ 34,78K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,78K
$ 34,78K$ 34,78K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Distracted Dudes (DUDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Distracted Dudes (DUDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUDE, изучите текущую цену DUDE!

Прогноз цены DUDE

Хотите узнать, куда может двигаться DUDE? Наша страница прогноза цены DUDE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.