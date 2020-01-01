Токеномика DIMO (DIMO) Откройте для себя ключевую информацию о DIMO (DIMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIMO (DIMO) DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. Официальный сайт: https://dimo.zone Купить DIMO сейчас!

Токеномика и анализ цен DIMO (DIMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIMO (DIMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,33M $ 15,33M $ 15,33M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 344,75M $ 344,75M $ 344,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,46M $ 44,46M $ 44,46M Исторический максимум: $ 0,785628 $ 0,785628 $ 0,785628 Исторический минимум: $ 0,02171116 $ 0,02171116 $ 0,02171116 Текущая цена: $ 0,04443554 $ 0,04443554 $ 0,04443554 Узнайте больше о цене DIMO (DIMO)

Токеномика DIMO (DIMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIMO (DIMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIMO, изучите текущую цену DIMO!

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