Токеномика Dimes (DIME)
Информация о Dimes (DIME)
$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional.
- With humility as our foundation.
- With $DIME as our tool.
- With Base as our canvas.
We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization.
We Build on Base one connection at a time.
Токеномика и анализ цен Dimes (DIME)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dimes (DIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Dimes (DIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dimes (DIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DIME, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DIME.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIME, изучите текущую цену DIME!
Прогноз цены DIME
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.