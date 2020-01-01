Токеномика Dimecoin (DIME) Откройте для себя ключевую информацию о Dimecoin (DIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dimecoin (DIME) Dimecoin is a digital payment solution built on speed and security which makes it ideal for micro-transactions. It can be utilized online or in-store through our open source network which is supported by users worldwide. Using the PoW (Proof-of-Work) protocol and the Quark algorithm, means Dimecoin is minable with ASIC. Официальный сайт: https://www.dimecoinnetwork.com/ Купить DIME сейчас!

Токеномика и анализ цен Dimecoin (DIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dimecoin (DIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 243,27K $ 243,27K $ 243,27K Общее предложение: $ 584,58B $ 584,58B $ 584,58B Оборотное предложение: $ 584,51B $ 584,51B $ 584,51B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 243,30K $ 243,30K $ 243,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dimecoin (DIME)

Токеномика Dimecoin (DIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dimecoin (DIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIME, изучите текущую цену DIME!

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