Токеномика Desearch (SN22) Откройте для себя ключевую информацию о Desearch (SN22), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Desearch (SN22) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Desearch (SN22), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Общее предложение: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Оборотное предложение: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Исторический максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Исторический минимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Текущая цена: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Узнайте больше о цене Desearch (SN22)

Токеномика Desearch (SN22): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Desearch (SN22) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN22, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN22. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN22, изучите текущую цену SN22!

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