Токеномика Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Официальный сайт: https://deq.fi Купить STAVAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 673,49K $ 673,49K $ 673,49K Общее предложение: $ 30,31M $ 30,31M $ 30,31M Оборотное предложение: $ 30,31M $ 30,31M $ 30,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 673,49K $ 673,49K $ 673,49K Исторический максимум: $ 0,186304 $ 0,186304 $ 0,186304 Исторический минимум: $ 0,0205142 $ 0,0205142 $ 0,0205142 Текущая цена: $ 0,02222308 $ 0,02222308 $ 0,02222308 Узнайте больше о цене Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Токеномика Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deq Staked AVAIL (STAVAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAVAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAVAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAVAIL, изучите текущую цену STAVAIL!

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