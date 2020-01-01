Токеномика DeltaPrime (PRIME) Откройте для себя ключевую информацию о DeltaPrime (PRIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeltaPrime (PRIME) DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward. Официальный сайт: https://deltaprime.io/ Whitepaper: https://docs.deltaprime.io Купить PRIME сейчас!

Токеномика и анализ цен DeltaPrime (PRIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeltaPrime (PRIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 162,87K $ 162,87K $ 162,87K Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Исторический максимум: $ 1,52 $ 1,52 $ 1,52 Исторический минимум: $ 0,02012623 $ 0,02012623 $ 0,02012623 Текущая цена: $ 0,03765262 $ 0,03765262 $ 0,03765262 Узнайте больше о цене DeltaPrime (PRIME)

Токеномика DeltaPrime (PRIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeltaPrime (PRIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIME, изучите текущую цену PRIME!

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