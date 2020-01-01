Токеномика DegenPad (DPAD)

Токеномика DegenPad (DPAD)

Откройте для себя ключевую информацию о DegenPad (DPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

Официальный сайт:
https://degenpad.app/

Токеномика и анализ цен DegenPad (DPAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DegenPad (DPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,72K
$ 29,72K$ 29,72K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 20,67M
$ 20,67M$ 20,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 143,74K
$ 143,74K$ 143,74K
Исторический максимум:
$ 0,02920669
$ 0,02920669$ 0,02920669
Исторический минимум:
$ 0,00130038
$ 0,00130038$ 0,00130038
Текущая цена:
$ 0,00143847
$ 0,00143847$ 0,00143847

Токеномика DegenPad (DPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DegenPad (DPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DPAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DPAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPAD, изучите текущую цену DPAD!

Прогноз цены DPAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.