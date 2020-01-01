Токеномика DegenPad (DPAD) Откройте для себя ключевую информацию о DegenPad (DPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен DegenPad (DPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DegenPad (DPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,72K $ 29,72K $ 29,72K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 20,67M $ 20,67M $ 20,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,74K $ 143,74K $ 143,74K Исторический максимум: $ 0,02920669 $ 0,02920669 $ 0,02920669 Исторический минимум: $ 0,00130038 $ 0,00130038 $ 0,00130038 Текущая цена: $ 0,00143847 $ 0,00143847 $ 0,00143847 Узнайте больше о цене DegenPad (DPAD)

Токеномика DegenPad (DPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DegenPad (DPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPAD, изучите текущую цену DPAD!

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