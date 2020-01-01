Токеномика degenerative SITCOM ($SITCOM) Откройте для себя ключевую информацию о degenerative SITCOM ($SITCOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о degenerative SITCOM ($SITCOM) The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Официальный сайт: https://degenerative-sitcom.online/ Купить $SITCOM сейчас!

Токеномика и анализ цен degenerative SITCOM ($SITCOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене degenerative SITCOM ($SITCOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 125,37K $ 125,37K $ 125,37K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 125,37K $ 125,37K $ 125,37K Исторический максимум: $ 0,02293002 $ 0,02293002 $ 0,02293002 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012605 $ 0,00012605 $ 0,00012605 Узнайте больше о цене degenerative SITCOM ($SITCOM)

Токеномика degenerative SITCOM ($SITCOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики degenerative SITCOM ($SITCOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SITCOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SITCOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SITCOM, изучите текущую цену $SITCOM!

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