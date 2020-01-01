Токеномика degenerative SITCOM ($SITCOM)
Информация о degenerative SITCOM ($SITCOM)
The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters.
Токеномика и анализ цен degenerative SITCOM ($SITCOM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене degenerative SITCOM ($SITCOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика degenerative SITCOM ($SITCOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики degenerative SITCOM ($SITCOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $SITCOM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $SITCOM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SITCOM, изучите текущую цену $SITCOM!
Прогноз цены $SITCOM
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.