Токеномика Degenerate SQuiD (SQDGN) Откройте для себя ключевую информацию о Degenerate SQuiD (SQDGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degenerate SQuiD (SQDGN) Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Официальный сайт: https://sqdgn.ai Whitepaper: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Купить SQDGN сейчас!

Токеномика и анализ цен Degenerate SQuiD (SQDGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degenerate SQuiD (SQDGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,65M $ 6,65M $ 6,65M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,65M $ 6,65M $ 6,65M Исторический максимум: $ 0,01160508 $ 0,01160508 $ 0,01160508 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00664546 $ 0,00664546 $ 0,00664546 Узнайте больше о цене Degenerate SQuiD (SQDGN)

Токеномика Degenerate SQuiD (SQDGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degenerate SQuiD (SQDGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQDGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQDGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQDGN, изучите текущую цену SQDGN!

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