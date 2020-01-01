Токеномика DeFiato (DFIAT) Откройте для себя ключевую информацию о DeFiato (DFIAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFiato (DFIAT) DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption. Официальный сайт: https://defiato.com/ Купить DFIAT сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFiato (DFIAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFiato (DFIAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 127,69K $ 127,69K $ 127,69K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 153,95M $ 153,95M $ 153,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 207,36K $ 207,36K $ 207,36K Исторический максимум: $ 0,186609 $ 0,186609 $ 0,186609 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00082945 $ 0,00082945 $ 0,00082945 Узнайте больше о цене DeFiato (DFIAT)

Токеномика DeFiato (DFIAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFiato (DFIAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFIAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFIAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFIAT, изучите текущую цену DFIAT!

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