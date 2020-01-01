Токеномика Deep Worm (WORM) Откройте для себя ключевую информацию о Deep Worm (WORM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deep Worm (WORM) Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Официальный сайт: https://www.deep-worm.com/ Купить WORM сейчас!

Токеномика и анализ цен Deep Worm (WORM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deep Worm (WORM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,10K $ 220,10K $ 220,10K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,10K $ 220,10K $ 220,10K Исторический максимум: $ 0,091742 $ 0,091742 $ 0,091742 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022012 $ 0,00022012 $ 0,00022012 Узнайте больше о цене Deep Worm (WORM)

Токеномика Deep Worm (WORM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deep Worm (WORM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WORM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WORM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WORM, изучите текущую цену WORM!

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