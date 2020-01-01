Токеномика Decimated (DIO) Откройте для себя ключевую информацию о Decimated (DIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decimated (DIO) Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world. Официальный сайт: https://www.decimated.net/ Купить DIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Decimated (DIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decimated (DIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 543,26M $ 543,26M $ 543,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Исторический максимум: $ 0,58793 $ 0,58793 $ 0,58793 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00266919 $ 0,00266919 $ 0,00266919 Узнайте больше о цене Decimated (DIO)

Токеномика Decimated (DIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decimated (DIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIO, изучите текущую цену DIO!

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