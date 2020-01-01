Токеномика Decimated (DIO)

Токеномика Decimated (DIO)

Откройте для себя ключевую информацию о Decimated (DIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Decimated (DIO)

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

Официальный сайт:
https://www.decimated.net/

Токеномика и анализ цен Decimated (DIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decimated (DIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 543,26M
$ 543,26M$ 543,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,66M
$ 2,66M$ 2,66M
Исторический максимум:
$ 0,58793
$ 0,58793$ 0,58793
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00266919
$ 0,00266919$ 0,00266919

Токеномика Decimated (DIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Decimated (DIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIO, изучите текущую цену DIO!

Прогноз цены DIO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.